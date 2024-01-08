Parmağıyla Okan Buruk'u gösterdi! Davinson Sanchez'den "Sakat mısın?" sorusunu görülmemiş tepki

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından stadyumun dışına çıkan Davinson Sanchez, basın mensuplarına kafa karıştıran açıklamalar yaptı.

"KİM SAKAT?"

Kolombiyalı futbolcu, basın mensuplarının bulunduğu bölgeden geçerken, "Sakatlığın ne durumda?" sorusuyla karşılaştı. Galatasaray'ın savunmacısı, gazetecilere "Kim sakat?" yanıtını verdi. Davinson Sanchez, "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım." karşılığını verdi. Ardından parmağıyla arka bölümü işaret ederek "Okan hoca karar verecek" dedi.

ÇOK KONUŞULDU

Haftalardır sakat olduğu nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun neden böyle bir çıkış yaptığı ise büyük yankı uyandırdı. Davinson'un o anları binlerce etkileşim aldı.