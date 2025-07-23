Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Sakarya ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra istasyon çalışması yaptı.

Teknik direktör İrfan Buz koordinesinde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 5 pas ve teknik çalışmaların ardından sona erdi.

Sakaryaspor'un orta saha oyuncusu Gael Kakuta, AA muhabirine, kampın güzel geçtiğini belirterek, "Çok yoğun çalışıyoruz. Hocamız, oyuncularımız, ekibimiz mutlu. Elimizden gelenin en iyisini yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sakarya'ya hak ettiği şeyi vermek için bu sene stadı tamamen doldurmamız lazım. İnanıyorum ki bu sene de taraftarımızla stadı doldurup performansımızı göstereceğiz." diye konuştu.

Kakuta, Sakaryaspor'un başarısı için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Takım olarak da hep beraber hareket etmemiz lazım. Rakibi korkutup, sindirebilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var. Bunun için de sadece ben değil, bütün takım olarak en iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.