Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan idman, düz koşu ile başladı. İdman, taktik ve ısınma hareketlerinden sonra dayanaklılık çalışmasıyla devam etti. Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenmanı istasyon ve pas çalışmasıyla tamamladı. - SAKARYA