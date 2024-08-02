Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan idman, düz koşu ile başladı. İdman, taktik ve ısınma hareketlerinden sonra dayanaklılık çalışmasıyla devam etti. Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenmanı istasyon ve pas çalışmasıyla tamamladı. - SAKARYA