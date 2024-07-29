Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeni transfer Mustafa Pektemek de idmanda yer aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.
İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmanda yeni transfer Mustafa Pektemek de yer aldı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.