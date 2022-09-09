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Sakaryaspor, Yasin Pehlivan'ı transfer etti

Spor Haberleri

Sakaryaspor, Yasin Pehlivan'ı transfer etti

Sakaryaspor, Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına sona ana kadar devam etti. Bu doğrulta yeşil-siyahlı ekip, Manisa FK'da top koşturan Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Pehlivan Sakaryaspor Manisa Spor Haberler

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