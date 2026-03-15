Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Fofana ve Teixeira'nın golleriyle maçı kazanan Sakaryaspor'da Teixeira, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor : Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Dk.66 Teixeira), Emre Demir (Dk.75 Soro), Kerem Şen, Serkan Yavuz, Aladdin Okumuş (Dk.82 Emrecan Terzi), Fofana (Dk. 82 Zwolınski), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk.66 Owusu) Poyraz Efe Yıldırım

İmaj Altyapı Vanspor FK : Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Emil Hostikka, Nougueria (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Oulare, Embolo, Batuhan İşçiler (Dk.68 Sebahattin Destici), Mehmet Özcan, Emir Bars (Dk.68 Mamah), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Dk.35 Badara Traore)

Goller : Dk.29 Fofana, Dk. 90+4 Teixeira ( Sakaryaspor ), Dk. 61 Emil Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Sarı katlar: Dk.60 Melih Bostan, Dk.66 Burak Bekaroğlu ( Sakaryaspor ), Dk. 45 Zan Jevsenak, Dk. 83 Oulare, Dk.90+2 Traore (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Teixeria ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

