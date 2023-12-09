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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: '3 puan değerliydi, kazanmak güzel'

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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, '3 puan değerliydi, kazanmak güzel. Kazanma alışkanlığımız, kaybetmeme alışkanlığımızı sürdürüyoruz' dedi.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puan değerliydi, kazanmak güzel. Kazanma alışkanlığımız, kaybetmeme alışkanlığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, "3 puanı almak çok değerli ve çok güzeldi. Oyuncularımızı kutluyoruz. Oyunun bir beyaz bir de siyah yönünü tekrardan gördük. Bunu bir özeleştiri olarak kabul edersek biraz daha disiplinli özellikle oyunun ikinci yarısında kontrolümüz altındaki oyunu nasıl kontrol dışına çıkardığımızı tekrar tekrar kendimiz değerlendirip, oyuncu arkadaşlarımız ile paylaşacağız. Saha şartları her iki takım içinde aynı şekilde eşitti. O yüzden tekrar sözümün başında dediğim gibi 3 puan değerliydi, kazanmak güzel. Kazanma alışkanlığımızı, kaybetmeme alışkanlığımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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