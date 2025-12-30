Haberler

Sakaryaspor'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu oldu
Sakaryaspor, yapılan olağanüstü genel kongre sonrasında yeni başkan Enes Zengin'in yönetiminde Hakan Kutlu ile teknik direktörlük görevi için anlaştı.

SAKARYASPOR, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kongre sonrasında Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin olmuştu. Zengin başkanlığındaki yeni yönetim, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
