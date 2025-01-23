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Sakaryaspor, Serkan Yavuz'u Kadrosuna Kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kepezspor'da oynayan 28 yaşındaki sağ bek Serkan Yavuz ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serkan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Kepezspor forması giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serkan Yavuz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Kepezspor forması giyen futbolcu Serkan Yavuz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Serkan" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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