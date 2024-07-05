Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Salih Dursun'u transfer etti.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve dün Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile anlaşan Sakaryaspor, Salih Dursun'u da renklerine bağladı. Dursun ile Rüstemler Tesisleri'nde sözleşme imzalanarak anlaşma sağlandı. - SAKARYA