Sakaryaspor, Rajko Rotman ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen Rajko Rotman ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trenyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen futbolcu Rajko Rotman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen futbolcu Rajko Rotman ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA