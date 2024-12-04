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Sakaryaspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal, kısıtlı kadro ile mücadele ettiklerini ancak oyuncularının azim ve inançla çalıştığını belirtti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Arifiye İlçesindeki bir otelin sahasında idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Tedavileri süren Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Engin Can Aksoy ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

Bakkal, gazetecilere, kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Direnen ve inat eden oyunca grubunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Bakkal, "Dediklerimizi harfiyen yapmaya çalışan oyuncu grubu var. Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Direnişe, inançlı mücadeleye devam." dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımının, beraber çalışmaktan, oynamaktan keyif alan, verilen görevi, söyleneni yapmaya gayret eden karakterli oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak "Maç maç gidiyoruz. Pendik maçıyla devam etmek istiyoruz. İyi bir performans yakalayan takım var. Ben de elimden geldiği kadar bu performansı ayakta tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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