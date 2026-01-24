Haberler

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen ile anlaşma sağladığını açıkladı. Şen, sezonun ilk yarısında Serikspor'da 16 maçta görev almıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi.

Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
