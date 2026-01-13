Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Açıl'a emekleri için teşekkür etti ve başarılar diledi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Oğuzhan Açıl'a kulübe verdiği emek için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor