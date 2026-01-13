Haberler

Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Açıl'a emekleri için teşekkür etti ve başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Oğuzhan Açıl'a kulübe verdiği emek için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi