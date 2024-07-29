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Sakaryaspor, Mustafa Pektemek'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. Pektemek, imza töreninde heyecanını ve motivasyonunu dile getirerek, takıma faydalı olacağına inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti.

En son Esenler Erokspor'da forma giyen 35 yaşındaki Pektemek için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan tecrübeli futbolcu, 18 yıl önce başladığı yere döndüğünü belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu şehirde kupa kaldırmak istediğini dile getiren Pektemek, kendine güvendiğini ve takıma faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Memleketinde ayrıca motive olacağını düşündüğünü ifade eden Pektemek, "Heyecanlıyım. Bir an önce lig başlasın. Form tutup taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Pektemek, kadroda daha önce aynı takımda oynadığı oyuncuların bulunduğunu belirterek, "Birebir tanıdığım gerçekten önemli oyuncular var. Takımın durumuna bir şey söyleyemem, çok önemli isimler var ama takım oyunu sonuçta futbol, inşallah iyi şekilde lige başlayıp sonunu iyi şekilde getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz da transferin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Pektemek, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Daha önce Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor'da oynayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son olarak 2006-2007 sezonunda Sakaryaspor forması giymişti.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Pektemek Sakaryaspor Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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