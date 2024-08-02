Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı yeniden kiraladı
Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına yeniden kiraladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına yeniden kiraladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'da bir taraftan da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon Trabzonspor'dan kiraladıkları orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına yeniden kiraladı. - SAKARYA