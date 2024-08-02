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Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı yeniden kiraladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına yeniden kiraladı. Akpınar, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'da forma giyecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı yeniden 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akpınar, bu sezon da yeşil-siyahlı formayı giyecek. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Akpınar, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeniden kiralandı.

Kaynak: AA / Spor

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