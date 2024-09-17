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Sakaryaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transferler de yer aldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Yeni transferler Mendy Mamadou ve Ennur Totre de idmana katıldı.

Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı, 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor

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