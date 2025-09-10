Sakaryaspor, Mirza Cihan'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki futbolcu Mirza Cihan ile anlaştı. Geçen sezon Gaziantep FK ve Adanaspor formaları giyen Cihan, yeşil-siyah forma altında başarılar diledi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mirza Cihan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mirza Cihan." ifadeleri kullanıldı.
Mirza Cihan, geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 8, ikinci devrede kiralık olarak oynadığı Adanaspor ile 1. Lig'de 11 maçta görev almıştı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor