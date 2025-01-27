Sakaryaspor-Manisa FK Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor- Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Çok sevinçliyiz iki haftadır kaybettiğimiz maçlardan sonra hem puan hem moral olarak. Buraya da çok eksik kadro ile geldik, önemli oyuncularımız sakat, hasta veya cezalı. Çok iyi bir mücadele gösterdi takımımız. Rakip takım çok pozisyona girdi ancak kazandığımız için çok mutluyum. Sakaryaspor çok iyi bir camia, böyle bir yerde galibiyet almakta bizim için bir gurur meselesi. Zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet yeni bir serinin başlangıcı olur, takımımı tebrik ediyorum" dedi.

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "5 haftadır mağlup olmayan bir takım, en sonda galip döndüğümüz bir deplasman maçı var. Aslında maça iyi başlamadık ilk 20 dakikaya istediğimiz gibi başlamadık. Sonrasında tam oyunu dengelediğimiz zaman ummadığımız bir gol yedik. İkinci devrede yeni transferlerimiz ile oyuna başladık ve baskıda kurduk. Kaçırdığımız goller var. Tam baskı kurduğumuz zaman ikinci golü yedik ve böyle olunca da biraz dengeler bozuluyor. Kazanımlarımızı öne götürme maçımızda. İkinci devre mücadeleden memnunum tabi ama sonuç beni ve oyuncularımı üzdü. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" diye konuştu.

"Taraftarın tepkisi normal"

Taraftarın saha içerisinde istifa tepkisi hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Teknik Direktör Bakkal, "Taraftarın tepkisi normal. Bu devirde sahaya çiçek atacak halde değiller" ifadelerini kullandı. - SAKARYA