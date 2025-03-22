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Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Marmara derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor maçının hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürüyor. 31 Mart Pazartesi günü oynanacak maç öncesinde antrenmanlarını yapan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör İlker Püren yönetiminde çalışmalara devam ediyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Marmara derbisinde 41. kez kozlarını paylaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 31 Mart Pazartesi saat 20.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. Yeşil-siyahlı ekipte Ognjen Ozegoviç antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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