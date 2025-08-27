Sakaryaspor, Josip Vukovic ile Anlaştı

Sakaryaspor, Josip Vukovic ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic ile resmi sözleşme imzaladı. Vukovic, geçen sezon Kocaelispor'da 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistle katkı sağladı.

SAKARYASPOR, Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic ile resmi sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Vukovic için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Vukovic, Sakaryaspor yönetimiyle anlaşmaya vararak kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen Vukovic, 38 resmi maçta görev alırken, 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.