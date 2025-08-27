Sakaryaspor, Josip Vukovic ile Anlaştı
1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Vukovic için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Vukovic, Sakaryaspor yönetimiyle anlaşmaya vararak kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen Vukovic, 38 resmi maçta görev alırken, 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor