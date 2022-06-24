Sakaryaspor, İsmail Erdoğan'ı renklerine kattı Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Erdoğan ile anlaştı. Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Erdoğan ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin İsmail." ifadelerine yer verildi. AA / İbrahim Yozoğlu - Spor İsmail Erdoğan Sakaryaspor Spor Haberler

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