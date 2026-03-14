Sakaryaspor, ligde yarın Vanspor FK'yi konuk edecek
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde İmaj Altyapı Vanspor FK'yi konuk edecek. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Sakaryaspor'da cezalı Vukovic ve sakat Demir forma giyemeyecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Sakarya ekibinde cezalı Josip Vukovic ile sakatlığı bulunan Mete Kaan Demir, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakaryaspor 29 puanla 17'nci, Vanspor FK ise 42 puanla 11'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz