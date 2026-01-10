Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Bandırmaspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Lukazs Piotr ve Ndongala tarafından atıldı.
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 59), Mirza Cihan, Lukazs Piotr (Emre Demir dk. 75), Kakuta (Kobiljar dk. 83), Serkan Yavuz, Alparslan Demir, Dimitrios, Vukovic, Caner Erkin
Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Oğuzhan Açıl, Özgür Çoban, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Enes Çinemre dk. 78), Ndongala, Kerim Alıcı (Oğuz Ceylan dk. 78), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 6), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir (Amaral dk. 63), Mulumba, Douglas Souza
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Lukazs Pıotr (dk. 61) (Sakaryaspor), Ndongala (dk. 87) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Kakuta, Mirza Cihan, Vukovic, Dimitrios, Szumski (Sakaryaspor), Mulumba, Atınç Nukan (Bandırmaspor) - SAKARYA