Sakaryaspor, Iğdır FK'yi 3-2 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, evinde Iğdır FK ile karşı karşıya geldiği maçta 3-2 galip geldi. Maçta öne geçen Iğdır FK, Sakaryaspor'un geri dönüşüne engel olamadı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Iğdır'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Eyüp Akcan'ın yerden pasında topla buluşan Salvatore Bruno'nun vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
8. dakikada Burak Altıparmak'ın ceza sahasına orta yaparak kullandığı serbest vuruşta Gael Kakuta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
19. dakikada Iğdır FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Rotariu'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Eyüp Akcan topla buluştu. Akcan'ın yerden kale sahasına gönderdiği pasta vuruşunu yapan Bruno meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
39. dakikada sağ kanattan Serkan'ın pasında Emre Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından pozisyon VAR'da incelendi. Ardından Hakem Coşkunses orta yuvarlağı gösterdi. 2-2
72. dakikada Sakaryaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Daniel Akuazaoku meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2
82. dakikada Ethemi, Emre Demir'e yaptığı faul sonucunda kırmızı kart gördü.
86. dakikada Emre Demir, Camara ile mücadelesinin ardından gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
90+2. dakikada Alim Öztürk, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil, Yakup Özhan
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Piotr Zwolinski, Geal Romeo Kakuta (Daniel Akuazaoku dk. 68), Mambenga, Emre Demir, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios (Eren Erdoğan dk. 78), Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Batuhan Çakır dk. 88)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram, Burak Yıldız
Teknik Direktör: İrfan Buz
Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Moryke Fofana (Valon Ethemi dk. 62), Gianni Salvatore Bruno, Valentin Eysseric (Ali Kaan Güneren dk. 63), Dorin Rotariu (Moustapha Camara dk. 73), Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46), Caner Cavlun, Eyüp Akcan (Daniel Avramovski dk. 74), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Emin Engin, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Gael Kakuta (dk. 8), Emre Demir (dk. 39), Daniel Akuazaoku (dk. 72) (Sakaryaspor), Gianni Salvatore Bruno (dk. 3 ve 19) (Iğdır FK)
Kırmızı kartlar: Emre Demir (dk. 86) (Sakaryaspor), Valon Ethemi (dk. 82), Alim Öztürk (dk. 90+2) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Iğdır FK) - SAKARYA