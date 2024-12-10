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Sakaryaspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda bazı oyuncular tedavi sürecinde olduğu için yer almadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Tedavileri süren Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Salih Dursun ve Emre Demir antrenmana katılmadı.

Sakarya ekibi, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sakaryaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 14 Aralık Cumartesi Günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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