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Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu kiraladı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sakaryaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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