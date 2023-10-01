Sakaryaspor, Eyüpspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, galibiyetin önemini vurgulayarak, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Eyüpspor cephesinde ise Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, zorlu bir maç beklediklerini belirterek, Sakaryaspor'u tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Eyüpspor'u iyi analiz ettiklerini, sahada bunu takım olarak uygulayarak kırılma noktasına ulaştıklarını söyledi.

"Eminim şehir de bir nefes aldı." diyen Karslı, "Kısıtlı kadromuz var, sakatlarımız var. O yüzden şu anda önemli bir süreçte çok önemli 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü liderle oynuyorsunuz. Puan farkı, yukarıdaki rüzgar çok değişik gidiyor. Düşünün ki bugün yenilmesine rağmen liderliğini koruyan ve 3 puan farkı taşıyan bir takımla oynadınız. Ama biz 1 hafta boyunca akan oyunda bu takımı yenebileceğimizi, efekt yönlerinin ne olduğunu çözmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Karslı, bugün sadece rakiple değil zeminle de mücadele ettiklerini dile getirerek, yağmursuz iklim olunca oyuncuların bunu telafi ettiğini kaydetti.

Lider Eyüpspor'u tebrik eden Karslı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak inanın çok çok daha başındayız. Oyun zenginliğimizi artırıcı birtakım model kavramlar üzerine çalışıyoruz. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tek çiçekle kocaman baharı karşılayamayız. Bugünkü galibiyet bizim sadece arkamıza biraz rüzgarı almamıza sebep oldu. Bu rüzgar da bizi yukarıya, play-off'a doğru yavaş yavaş itecek. Bugün 1 puan bile bizim için çok önemli puandı ama 3 puan çok daha kıymetli."

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, kendilerini zor maçın beklediğini bildiklerini belirterek, Sakaryaspor'u tebrik etti.

Oyunun ilk devresinde savunma anlamında sıkıntı yaşadıklarını düşünmediğini dile getiren Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yalnız problemimiz hücumdaydı; erken final pasları, basit top kayıpları, rakip sahada kalma süremizi düşürdü. Golümüzün iptaliyle Sakaryaspor, ikinci yarıya daha inançlı çıktı. Yediğimiz iki golde aslında hazır olduğumuz bir andı. Üzüntümüz bu, hazır olduğumuz, çalıştığımız yerden yenildik. Sonuç olarak Sakaryaspor, bizden daha iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da galibiyeti hak ettik diyemiyorum ama mağlubiyeti de hak etmedik. Maçı çevirecek fırsatlar da bulduk ama olmadı. Bu maçı iyi analiz edip, dersimize iyi çalışıp, eksiklerimizi tamamlayıp önümüze bakacağız."

Puan farkıyla hala lider durumda olduklarını anlatan Yavaş, "Onu korumak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." dedi.