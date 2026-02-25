12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son haftalara kümede kalma mücadelesiyle giren Sakaryaspor'da beklenen ayrılık resmileşti.

Sezon başında kadrosunu tecrübeli sol bek Caner Erkin ile güçlendiren yeşil-siyahlı ekipte, deneyimli futbolcunun macerası kısa sürdü.

KIRMIZI KARTLAR SABRI TAŞIRDI

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü. Kritik karşılaşmalarda takımını eksik bırakan 37 yaşındaki futbolcunun bu istatistiği ayrılığın en önemli nedeni olarak gösterildi. Kulüp yönetimi, oyuncuyla karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.