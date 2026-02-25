Haberler

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakaryaspor, 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

  • Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü.
  • Sakaryaspor, Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
  • Caner Erkin, Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı.

Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son haftalara kümede kalma mücadelesiyle giren Sakaryaspor'da beklenen ayrılık resmileşti.

Sezon başında kadrosunu tecrübeli sol bek Caner Erkin ile güçlendiren yeşil-siyahlı ekipte, deneyimli futbolcunun macerası kısa sürdü.

KIRMIZI KARTLAR SABRI TAŞIRDI

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü. Kritik karşılaşmalarda takımını eksik bırakan 37 yaşındaki futbolcunun bu istatistiği ayrılığın en önemli nedeni olarak gösterildi. Kulüp yönetimi, oyuncuyla karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kovuldu

RESMİ AÇIKLAMA

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil