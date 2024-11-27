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Sakaryaspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Boluspor maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve duran top çalışmaları ile gerçekleşti.

- Sakaryaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı, dinamik ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sakaryaspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Spor
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