Sakaryaspor, Amed SK'yı 2-1 Mağlup Etti
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, Amed SK'yı sahasında 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta Gael Kakuta'nın iki golü, Sakaryaspor'un zaferini getirdi.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Baykal Tuna, Harun Terin
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Caner Erkin, Dimitrios Kolovetsios, Salih Dursun, Serkan Yavuz, Josip Vukovic, Mirza Cihan(Dk.75 Eren Erdoğan), Burak Çoban(Dk.90+4 Umechi Akuazaoku), Emre Demir(Dk.79 Burak Altıparmak), Mete Kaan Demir, Gael Kakuta(Dk.79 Wissam Ben Yedder)
AMED SK: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Oktay Aydın(Dk.71 Aytaç Kara), Sinan Kurt(Dk.87 Çekdar Orhan), Daniel Moreno(Dk.71 Emrah Başsan), Dia Saba(Dk.90+2 Cheikhou Kouyate), Fernando(Dk.71 Felix Afena-Gyan), Mbaye Diagne
GOLLER: Dk.43-66 Gale Kakuta (Sakaryaspor), Dk.26 Mbaye Diagne(Amed SK)
SARI KARTLAR: Emre Demir(Sakaryaspor), Mbaye Diagne(Amed SK)
TFF 1'inci ligin 6'ncı hafta maçında Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Amed SK'yı 2-1 mağlup etti.
26'ncı dakikada Fernando'nun pasında ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Mbaye Diagne bekletmeden vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu: 0-1.
43'üncü dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte kafasıyla topa vuran Gael Kakuta uzak köşeden topu ağlara gönderdi.: 1-1.
66'ncı dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazanan Sakaryaspor karşılaşmada öne geçti. İlk golün sahibi Gael Kakuta düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
70'inci dakikada Amed SK'nın Moreno ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
83'üncü dakikada hızlı gelişen Sakaryaspor atağında Serkan Yavuz'un arka direğe çevirdiği topa vuran Burak'ın şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Sakaryaspor, Amed SK'yı 2-1 mağlup etti.