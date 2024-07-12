Sakaryaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanlarla sezon hazırlıklarının ilk etabı sona erdi. Futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladılar. Sakaryaspor, yarın Kocaeli'de 2. etap çalışmalarına başlayacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.
Sakaryaspor, yarın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2. etap çalışmalarına başlayacak.