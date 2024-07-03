Sakaryaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına U-19 takımıyla başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden olan Sakaryaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına U-19 takımıyla start verdi. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenman Teknik Direktör Suat Kaya gözetiminde düz koşu ile başladı. Antrenman, taktik ve dinamik ısınmayla devam etti. - SAKARYA