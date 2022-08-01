Sakarya haberleri: Sakaryaspor, Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Sakarya haberleri: Sakaryaspor, Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sakarya haberleri: Sakaryaspor, Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sakarya haberi: Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüsamettin Tut Sakaryaspor Ankara Spor Haberler

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