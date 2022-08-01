Sakarya haberleri: Sakaryaspor, Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Sakarya haberi: Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / Spor