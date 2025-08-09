Sakarya'da MTB Eliminatör Dünya Kupası ve Konser Heyecanı

Sakarya, 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yarış öncesinde Birkan Polat gösterisi ve sonrasında Emre Fel konseri ile etkinlik zenginleştirilecek. Katılımcılar arasında 54 bisiklet hediye edilecek.

Dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışı MTB Eliminatör Dünya Kupası, ardından Emre Fel konseri ve Birkan Polat gösterisi ile 54 bisikletin hediye edileceği organizasyonda binlerce kişi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde buluşacak.

Sakarya, 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklette Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak. Dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışı olan organizasyon, pazar günü 18.30'da Camili'de bulunan Avrupa'nın en donanımlı bisiklet tesisinde start alacak. Müsabakada 20 farklı ülkeden onlarca şampiyon sporcu pedal çevirecek. Onlarca ülkede canlı yayınla an be an takip edilecek olan yarış öncesinde Birkan Polat gösterisi, ardından yarış, sonrasında ise Emre Fel konseriyle heyecan katlanacak ve binlerce kişi şarkıları hep birlikte söyleyecek. Bu yarışlarla Sakarya, bir kez daha uluslararası bir organizasyonla bisiklet sporunun merkezi olma yolunda önemli bir adım atacak.

"Sakarya yeniden dünya sahnesine çıkacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yarışları izlemek için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde olacağını paylaşan Başkan Alemdar, "Sporun kalbi, bisiklet şehri Sakarya'mızda dünya çapında bir organizasyonun ev sahibi olmaktan dolayı gururluyuz. MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda zorlu dağ parkurunda yarışacak olan sporcularımız dünyanın en iyileri, şampiyonlardan oluşan bir kadro. Bu sebeple ülke çapındaki spor camiasının gözü kulağı Sakarya'da olacak. Sakarya'nın yeniden dünya sahnesine çıkacağı bu önemli günde tüm sporseverleri vadiye bekliyoruz" dedi. Etkinliğin finalinde ise katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek. Bisiklet Vadisi hem yarış heyecanı hem müzik keyfi hem de sürpriz hediyelerle dolu bir gün yaşatacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
