Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Final müsabakaları sonunda 55 kiloda Ömer Altaş, 60 kiloda Servet Angı, 63 kiloda Enes Ülkü, 67 kiloda Ramazan Can Aktaş, 72 kiloda İbrahim Özdemir, 77 kiloda Erkan Tuğcu, 82 kiloda Emre Yılmaz, 87 kiloda Hamza Sertcanlı, 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ, 130 kiloda Cemal Yusuf Bakır, Türkiye şampiyonu oldu.

Takımlarda ise ASKİ Spor 135 puanla birinci, Kayseri Şekerspor 119 puanla ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 113 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkililerince verildi.