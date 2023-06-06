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Sakarya'da amatör lig maçında futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı

Sakarya'da amatör lig maçında futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı

Spor Haberleri

Sakarya 2. Amatör Lig'de oynanan Adatepe-Yuvalıdere müsabakasının son dakikalarında futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı. Bir futbolcunun tellere çıkarak ayağındaki çivili kramponla taraftarın kafasına tekme atması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya 2. Amatör Lig'de oynanan Adatepe- Yuvalıdere müsabakasının son dakikalarında futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı. Bir futbolcunun tellere çıkarak ayağındaki çivili kramponla taraftarın kafasına tekme atması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya 2. Amatör Lig'de pazar günü Ferizli ilçesinde oynanan Adatepe - Yuvalıdere maçının son dakikasında futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tribüne sıçrayan tartışmanın bir anda büyümesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Polis ve bazı vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı olayda kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir futbolcunun tellere çıkarak ayağındaki çivili kramponla taraftarın kafasına tekme attığı görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yuvalıdere Sakarya kavga Spor Haberler Son Dakika

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