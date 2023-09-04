Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Lige Konya galibiyetiyle başlayan Büyükşehir, Beşiktaş'ı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. 4 Eylül Pazartesi günü Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak ve sporseverler ücretsiz olarak mücadeleyi takip edilebilecek. - SAKARYA