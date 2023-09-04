Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Beşiktaş'ı Konuk Ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Büyükşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Lige Konya galibiyetiyle başlayan Büyükşehir, Beşiktaş'ı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. 4 Eylül Pazartesi günü Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak ve sporseverler ücretsiz olarak mücadeleyi takip edilebilecek. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor