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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Nilüfer Belediyesi'ni Yendi

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Nilüfer Belediyesi'ne konuk oldu ve 30-39'luk skorla galip geldi. Bu sonuçla Büyükşehir, ligin ilk yarısını 18 puanla ikinci sırada tamamladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Nilüfer Belediyesi'ne konuk oldu. Karşılaşmayı 30-39'luk skorla kazanan Büyükşehir ligin ilk yarısını topladığı 18 puanla ikinci sırada bitirdi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Büyükşehir hentbol takımı Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, İlkan Keleşoğlu, Joel Huesmann ve Samet Kanberoğlu 7'lisi ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısında tempoyu iyi yöneten Büyükşehir hentbol, devre arasına 14-17'lik skorla önde gitti. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen Büyükşehir sahadan 30-39'luk skorla galip ayrıldı. Büyükşehir'in başarılı sporcusu İlkan Keleşoğlu attığı 10 golle maçın yıldızı oldu. Bu sonuçla galibiyet sayısını 9'a yükselten Büyükşehir sezonun ilk yarısını, topladığı 18 puanla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bitirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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