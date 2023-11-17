Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak. Karşılaşma 19 Kasım Pazar günü Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak. 19 Kasım Pazar günü Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 14.00'da başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan büyükşehir, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3'ncü sırada yer alıyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor