Sakarya Büyükşehir Basketbol Yeni Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Yeni Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor
Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 18 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Güngören Doruk'u ağırlayarak yeni sezonuna merhaba diyor. Takım, geçtiğimiz yıl elde ettiği Play-Off başarısını sürdürmeyi ve şampiyonluk hedefiyle oynamayı amaçlıyor. Karşılaşma Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ücretsiz izlenebilecek.

Sakarya Büyükşehir Basketbol sezona Güngören Doruk başlayacak.

Sakarya'da basketbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Play-Off oynama başarısı gösteren Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor. Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nin ilk haftasında Büyükşehir'in dev adamları Güngören Doruk'u ağırlayacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Yeni sezona iddialı bir kadro, güçlü bir teknik ekip ve şampiyonluk hedefiyle başlayacak Büyükşehir Basketbol takımının en büyü kozu yine taraftarı olacak. Geçtiğimiz yıl taraftar desteğinin gücünü iyi kullanan takım bu sezonda taraftarından salonu doldurmasını bekleyecek. - SAKARYA

