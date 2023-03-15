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Şaka gibi! Başakşehir'e 3 dakikada 3 gol atan Orban, spikeri de hayrete düşürdü: Bu kim, Haaland mı?

Spor Haberleri

Şaka gibi! Başakşehir'e 3 dakikada 3 gol atan Orban, spikeri de hayrete düşürdü: Bu kim, Haaland mı?

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile oynadığı maçta rakibin 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşananlar ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü.

3 DAKİKADA HAT-TRICK

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.

Şaka gibi! Başakşehir'e 3 dakikada 3 gol atan Orban, spikeri hayrete düşürdü: Bu kim, Haaland mı?

OLUP BİTENE KİMSE İNANAMADI

Gift Orban'ın insanüstü performansı ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü. O anlarda sessizliğe gömülen Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir Fk Spor Haberler

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