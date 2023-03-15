Şaka gibi! Başakşehir'e 3 dakikada 3 gol atan Orban, spikeri de hayrete düşürdü: Bu kim, Haaland mı?

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile oynadığı maçta rakibin 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.