Şaka gibi! Başakşehir'e 3 dakikada 3 gol atan Orban, spikeri de hayrete düşürdü: Bu kim, Haaland mı?
Spor Haberleri
Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile oynadığı maçta rakibin 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşananlar ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü.
3 DAKİKADA HAT-TRICK
Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.
OLUP BİTENE KİMSE İNANAMADI
Gift Orban'ın insanüstü performansı ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü. O anlarda sessizliğe gömülen Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.