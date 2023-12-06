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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Şişli Yeditepe Engelliler'i 6-1 mağlup etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler'i 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-1 mağlup etti

İçerde ve dışarda aldığı galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

Oyuncularımı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel; ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek "Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na hediye diyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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