Haberler

Salihli'nin genç dartçıları il üçüncülüğü sevinci yaşadı

Salihli'nin genç dartçıları il üçüncülüğü sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Dart Takımı, il müsabakalarında gösterdiği performansla il üçüncüsü oldu. Sporcular, elde ettikleri başarıyla Salihli'nin gururu oldular.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Dart Takımı, okul sporları kapsamında düzenlenen il müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak il üçüncüsü oldu.

Müsabakalar boyunca sergiledikleri azim ve mücadeleyle derece elde eden sporcular, Salihli'nin gururu oldu. Başarının ardından Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve onları müsabakalara hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Elde edilen bu derece, okulda ve ilçede sporun gelişimi adına önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu