Şahika Ercümen Honduras'ta bronz madalya kazandı

Honduras'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya kazandı. Ercümen ayrıca Asya Kıtası rekorunu da kırdı.

Honduras'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya kazandı.

Honduras'ta gerçekleştirilen ve 36 ülkeden 105 sporcunun katıldığı Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda, milli sporcu Şahika Ercümen, bronz madalya elde etti. Ercümen, bu derecesi ile Asya Kıtası rekoru da kırmış oldu.

Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi'ne bağlı düzenlenen resmi dünya şampiyonasında Türkiye'ye, bu kategoride son 7 senedir kazandırılan ilk madalya da geldi. - BALIKESİR