Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele ediyor

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Filipinler'de düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda yeniden derin dalış yaparak sezonun ilk uluslararası organizasyonuna katılıyor. Amacı, yaz aylarındaki şampiyonada Türkiye'ye madalya kazandırmak.

Sezonun ilk uluslararası organizasyonlarından biri olan ve 24 ülkeden 45 sporcunun katıldığı organizasyonda Şahika, yaklaşık altı aylık aranın ardından derin dalışa yeniden döndü.

Sezonun ilk uluslararası organizasyonlarından biri olan ve 24 ülkeden 45 sporcunun katıldığı organizasyonda Şahika, yaklaşık altı aylık aranın ardından derin dalışa yeniden döndü.

Milli sporcu, organizasyonun sezon öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını belirterek, son dalışını ekim ayında dünya rekoru kırarak gerçekleştirdiğini, bu süreçte vücudunun yeniden adapte olması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şahika Ercümen, bu turnuvada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini, asıl amacının ise yaz aylarında düzenlenecek Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye'ye yeni bir madalya kazandırmak olduğunu kaydetti.

Filipinler'in önemli dalış destinasyonlarından Mabini'de gerçekleştirilen organizasyonun, sezonun geri kalanı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Şahika, 23 Nisan dolayısıyla yarışmadaki dalışlarını Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocuklara ithaf ettiğini belirtti.

27 Nisan'a kadar sürecek AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Şahika Ercümen'in performansı yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci
