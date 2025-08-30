Şahika Ercümen'den Zafer Bayramı'na Özel Dalış

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kaş'ta sürdüren milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla batırılan tanka dalış yaparak Türk bayrağı açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürürken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir dalış gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş'a bağlı Güvercin Adası açıklarında batırılan tanka dalış yapan Ercümen, yaklaşık 15 metre derinlikte Türk bayrağı açtı.

Ercümen, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir" sözlerine yer verdi.

Milli sporcunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - ANTALYA