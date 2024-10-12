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Şahika Ercümen, Dalışta İki Türkiye Rekoru Kırdı

Şahika Ercümen, Dalışta İki Türkiye Rekoru Kırdı
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 92 metre derinliğe dalarak Türkiye rekoru kırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Önceki gün paletsiz ip destekli kategoride de rekor kıran Ercümen, zorlu şartlara rağmen bu başarıya imza attığını dile getirdi.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen ve 40 ülkeden 140 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde çift palet kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 3 dakika 27 saniyede 92 metre derinliğe ulaşarak, Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki rekor 91 metre ile yine Ercümen'e aitti.

Milli sporcu elde ettiği derece ile bronz madalyanın da sahibi oldu.

Şahika Ercümen, dün de paletsiz ip destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoru kırmıştı.

"Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum"

Şahika Ercümen, şampiyonada iki Türkiye rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava şartlarından dolayı dalışlar iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak oldukça zordu. Fakat ülkemiz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene sponsorum yoktu ve yeteri kadar antrenman yapamadım. Yarışma öncesi sağlık sorunlarım vardı. Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Spor

Dünya Şampiyonası Şahika Ercümen Milli Takım Türkiye Dünya Spor

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