Sahaya girip hakemle tartışan Fenerbahçeli iki yöneticinin cezası belli oldu

PFDK, Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanı devre arasında Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, hakem Atilla Karaoğlan ve ekibiyle sert tartışma yaşamıştı.

CEZALARI BELLİ OLDU

PFDK'ya sevk edilen yöneticilerin cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

KIZILHAN'A CEZA YOK

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'a ise herhangi bir ceza verilmedi.